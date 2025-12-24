24 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalandıktan sonra Haymana yakınlarında düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip edilecek.

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistikleri ile Teknogirişim Araştırması sonuçlarını duyuracak.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

