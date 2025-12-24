Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
24 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

24 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 00:02
24 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Kağıthane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistikleri ile Teknogirişim Araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Yaşayan Miras Okulu Projesi Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalandıktan sonra Haymana yakınlarında düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip edilecek.

(Ankara)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta; Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol, Boluspor-Fethiyespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı, Samsunspor-ikas Eyüpspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Iğdır/13.00/Bolu/15.30/Ankara/18.00/Samsun/20.30)

2- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında; OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut-Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA-BOTAŞ ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30/19.00/Kayseri/17.00)

3- SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası; Fenerbahçe Medicana-Gebze Belediyespor ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ordu/15.00)

4- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Giresun/15.00)

