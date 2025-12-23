Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Etik Davranış İlkeleri İmza Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, ilkelerin, kurumsal duruşu, mesleki ahlak anlayışını ve adalete bakışlarını açık biçimde ortaya koyan irade beyanı olduğunu belirten Tunç, bu adımın, yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan personelin çalışma hayatına değer katacağına, mesleki onuru pekiştireceğine ve kurumsal yapıyı daha da sağlamlaştıracağına inandığını ifade etti.

Etik ilkelerin kurumların duvarlarında asılı metinler değil, görev başında sergilenen duruş, bilinç ve kamu sorumluluğu olduğunu dile getiren Tunç, etiğin, devletin adalet yüzünü temsil eden ceza infaz hizmetlerinde vazgeçilmez bir kamusal zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Ceza infaz kurumu personelinin, kritik ve onurlu bir kamu görevini yerine getirdiğini anlatan Tunç, şunları kaydetti

"Ceza infaz sistemi personelimiz, Anayasa ve kanunlarla kendilerine verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken aynı zamanda insan haklarına saygılı, adil, tarafsız, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu hizmeti anlayışını da hayata geçirmekle yükümlüdür. Bu sorumluluğun doğal sonucu olarak etik ilkelere bağlılık, isteğe bağlı bir tutum değil, kamu hizmetinin ayrılmaz bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün imzalayacağımız Personel Etik Davranış İlkeleri, personelimizin görev sırasında karşılaşabileceği etik sınamalar karşısında yol gösterici olacaktır. Belirsizlikleri ortadan kaldıracak ve değerler temelinde işleyen bir yönetim anlayışının kurumsallaşmasına güçlü katkılar sunacaktır. Bu ilkeler, adli sürecin nihai aşaması olan ceza infaz hizmetlerinde görev yapan her bir kamu görevlisinin sahip olması gereken etik duruşu açık, net ve anlaşılır bir biçimde ortaya koymaktadır."

- "Kapsamlı literatür taraması ve akademik katkılarla hazırlandı"

Bakan Tunç, personel için hazırlanan Etik Davranış İlkeleri'nin, "kamusal görev ve sorumluluk bilinci", "kurumsal amaç, ilke ve standartlara bağlılık", "dürüstlük ve tarafsızlık", "saygınlık, güven ve nezaket", "bakım ve destek", "bilgilendirme-yetkili makamlara bildirim", "menfaat sağlama yasağı", "yöneticinin hesap verme sorumluluğu" ve "kamu kaynaklarının etkin kullanımı" olduğunu bildirdi.

Etik ilkelerin, kapsamlı literatür taraması ve akademik katkılar doğrultusunda hazırlandığını aktaran Tunç, ceza infaz uygulamalarının uluslararası insan hakları standartlarıyla da uyum içinde yürütülmesini hedeflediklerini söyledi.

Tunç, bugün atılan imzanın, adaletle görev yapma iradesine, vicdanla hareket etme kararlılığına ve kamu yararını her koşulda önceleme sözüne atılmış bir imza olacağını belirterek, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Etik Davranış İlkeleri'nin sahada görev yapan tüm personelimize güç katmasını, kurumsal kültürümüzü daha da sağlamlaştırmasını ve adalet hizmetlerimize değer kazandırmasını temenni ediyorum." dedi.

- "Bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendirecek"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise Etik Davranış İlkeleri'nin, yol gösterici nitelikte önemli bir referans dokümanı olacağını söyledi.

Bugünün çağdaş infaz anlayışının, cezayı yalnızca bir yaptırım aracı olarak değil, bireyin topluma yeniden kazandırılmasını esas alan çok boyutlu bir kamu hizmeti alanı olarak değerlendirdiğini belirten Yıldırım, bu anlayış doğrultusunda yürütülen infaz uygulamalarının, güvenlik ve düzenin sağlanmasının yanı sıra eğitim, rehberlik, iyileştirme ve sosyal uyum faaliyetlerini de kapsayan dengeli bir yaklaşımı zorunlu kıldığını vurguladı.

Ceza infaz kurumu personelinin, kamu düzeninin tesis edilmesi ve toplumsal güvenliğin güçlendirilmesine katkı sunduğunu anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Personelimizin çalışma hayatında ve iş yapma kültüründe adeta bir anayasa niteliği taşıyacağına samimiyetle inandığımız Etik Davranış İlkeleri'miz, ceza infaz sisteminde daha güçlü, daha nitelikli ve sürdürülebilir bir insan kaynağı altyapısının oluşmasına katkı sağlayarak, bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendirecektir. Bugün, sayın Bakanımız tarafından imzalanarak kamuoyuyla paylaşılacak olan bu metin, personelimiz tarafından yalnızca bir belge olarak değil, emanet bilinciyle sahip çıkılacak bir değer olarak korunacak ve görev bayrağını devralacak gelecek kuşaklara da onurla aktarılacak bir miras olacaktır."

Konuşmaların ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Etik Davranış İlkeleri'ni imzalayan Bakan Tunç, törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.