Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 08:29, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 08:29
Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D-100 kara yolu Bayındır köyü mevkiinde Abdullah Ş. (60) idaresindeki hafif ticari araç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Ş. (77) ve Vahide Ş. (84) yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vahide Ş., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.