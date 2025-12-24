Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı

Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ana sayfaHaberler Dünya

Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dünya genelinde Noel Yortusu sebebiyle 24 saatlik bir ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 07:37, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 07:47
Yazdır
Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı

Papa, dün akşam saatlerinde haftalık istirahatini geçirdiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan Vatikan'a gitmek üzere ayrıldığı sırada, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Yortusu'ndan önce bir çağrısı olup olmadığı sorulan Papa 14. Leo, "Gerçekten de beni çok üzen şeylerden biri de Rusya'nın Noel ateşkesini reddetmesidir. Tüm iyi niyetli insanlara bir kez daha şu ricada bulunuyorum: En azından İsa'nın doğumunun kutlandığı bu günde Ukrayna'da ve tüm dünyada 24 saatlik bir ateşkese saygı gösterilsin." diye konuştu.

Orta Doğu'da özellikle de Gazze'deki durumun sorulması üzerine Papa, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın son günlerde Gazze'ye ziyaret ettiğini hatırlatarak, kendisinin de bir saat kadar önce Gazze Şehrindeki Kutsal Aile Kilisesi'nin rahibi Gabriel Romanelli ile telefonda görüştüğünü anlattı.

Papa, Gazze'de ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes ve barış planına işaret ederek, "Halen çok kırılgan bir durumun ortasında bir bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Umuyoruz ki barış anlaşması ilerleme kaydedecektir." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber