Vergi mükellefleri enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Sürekli olarak altın ve gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşanlar haricindeki mükelleflerin, bu yılın 4'üncü geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 09:45, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 09:46
Vergi mükellefleri enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2025 hesap dönemi 4'üncü geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca, geçici vergi dönemleri dahil, öngörülen şartların oluşması halinde kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin enflasyon düzeltmesi yapması zorunlu bulunuyordu.

Bakanlıkça, söz konusu tebliğle şartların oluşması halinde 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonunda kapsam dahilindeki mükelleflerce enflasyon düzeltmesi yapılmaması kararlaştırılmıştı.

Bugün yayımlanan tebliğle de 7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 4'üncü geçici vergi döneminin ihdas edilmesi ve bu düzenlemenin 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanması nedeniyle 4'üncü geçici vergi dönemi sonunda da enflasyon düzeltmesi yapılmaması hüküm altına alındı.

Düzenleme kapsamında, enflasyon düzeltmesi yapılmayacak 4'üncü geçici vergi dönemine ilişkin verilecek geçici gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine bilanço eklenmeyecek.

Öte yandan, özellikle sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşan mükellefler, şartlara bakılmaksızın her geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapmakla yükümlü bulunuyor. Bu kapsamda, söz konusu mükellefler, 2025 hesap döneminin 4'üncü geçici vergi dönemi dahil, enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

