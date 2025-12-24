Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan faiz indirimleri, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Konut kredisi almak isteyenler için 2025 yılı itibarıyla bankaların güncel faiz oranları ve 1 milyon TL ile 3 milyon TL tutarındaki krediler için geri ödeme planları açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre, konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 ile son 28 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu oran, 1 Eylül 2023'te yüzde 35,69 olarak kaydedilmişti. En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olmuştu. Geçen yıl ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 iken, bu rakam yüzde 2,49'a kadar düştü. Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon TL'lik kredi için aylık ödeme 31 bin 352 TL'den 26 bin 273 TL'ye, toplam ödeme ise 609 bin TL azalarak 3 milyon 153 bin TL'ye geriledi.

Banka Bazında Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ve Geri Ödeme Planları

Kuveyt Türk



1 milyon TL : Kar payı oranı %2,81, vade 120 ay, aylık taksit 29.148 TL, toplam ödeme 3.523.471 TL 3 milyon TL : Kar payı oranı %2,81, vade 120 ay, aylık taksit 87.444 TL, toplam ödeme 10.528.994 TL



Türkiye Finans



1 milyon TL : Kar payı oranı %3,08, vade 120 ay, aylık taksit 31.630 TL, toplam ödeme 3.814.321 TL 3 milyon TL : Kar payı oranı %3,08, vade 120 ay, aylık taksit 94.890 TL, toplam ödeme 11.415.564 TL



Ziraat Katılım



1 milyon TL : Kar payı oranı %2,79, vade 120 ay, aylık taksit 28.966 TL, toplam ödeme 3.489.128 TL 3 milyon TL : Kar payı oranı %2,79, vade 120 ay, aylık taksit 86.898 TL, toplam ödeme 10.450.985 TL



DenizBank



1 milyon TL : Faiz oranı %3,81, vade 120 ay, aylık taksit 38.533 TL, toplam ödeme 4.642.738 TL 3 milyon TL : Faiz oranı %3,81, vade 120 ay, aylık taksit 115.600 TL, toplam ödeme 13.900.812 TL



Şekerbank



1 milyon TL : Faiz oranı %3,58, vade 120 ay, aylık taksit 36.333 TL, toplam ödeme 4.379.629 TL 3 milyon TL : Faiz oranı %3,58, vade 120 ay, aylık taksit 109.000 TL, toplam ödeme 13.109.688 TL



TEB (Türk Ekonomi Bankası)



1 milyon TL : Faiz oranı %2,85, vade 120 ay, aylık taksit 29.512 TL, toplam ödeme 3.567.804 TL 3 milyon TL : Faiz oranı %2,85, vade 120 ay, aylık taksit 88.538 TL, toplam ödeme 10.660.859 TL



ING Bank



1 milyon TL : Faiz oranı %3,54, vade 120 ay, aylık taksit 35.953 TL, toplam ödeme 4.337.048 TL 3 milyon TL : Faiz oranı %3,54, vade 120 ay, aylık taksit 107.859 TL, toplam ödeme 12.975.778 TL



Garanti BBVA



1 milyon TL : Faiz oranı %2,74, vade 120 ay, aylık taksit 28.512 TL, toplam ödeme 3.453.846 TL 3 milyon TL : Faiz oranı %2,75, vade 120 ay, aylık taksit 85.809 TL, toplam ödeme 10.339.445 TL



İş Bankası (Türkiye İş Bankası)



1 milyon TL : Faiz oranı %2,79, vade 120 ay, aylık taksit 28.966 TL, toplam ödeme 3.507.628 TL 3 milyon TL : Faiz oranı %2,79, vade 120 ay, aylık taksit 86.898 TL, toplam ödeme 10.469.485 TL



Yapı Kredi



1 milyon TL : Faiz oranı %2,79, vade 120 ay, aylık taksit 28.966 TL (toplam ödeme belirtilmemiştir)



Ziraat Bankası



1 milyon TL : Faiz oranı %2,49, vade 120 ay, aylık taksit 26.273 TL (toplam ödeme belirtilmemiştir) 3 milyon TL : Faiz oranı %3,19, vade 120 ay, aylık taksit 97.962 TL (toplam ödeme belirtilmemiştir)



Akbank



1 milyon TL : Faiz oranı %2,65, vade 120 ay, aylık taksit 27.700 TL, toplam ödeme 3.354.838 TL 3 milyon TL : Faiz oranı %2,65, vade 120 ay, aylık taksit 83.101 TL, toplam ödeme 10.012.992 TL



Halkbank (Türkiye Halk Bankası)