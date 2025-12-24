Timur Savcı gözaltına alındı
TIMS&B CEO'osu yapımcı Yusuf Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Medya, iş, TV ve eğlence dünyasına yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TIMS&B CEO'osu Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı, Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Adliyesine götürülecek.
Timur Savcı kimdir?
Timur Savcı, 2006 yılında Tims Productions adlı yapım şirketini kurdu. En büyük çıkışını, dünya çapında geniş izleyici kitlesine ulaşan "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle yaptı.
"Kavak Yelleri", "İlk Aşk", "Çalıkuşu", "Teşkilat" ve "Gülperi" gibi popüler yapımlara imza attı.
Ayrıca Cemal Okan ile kurduğu TAFF Pictures ile 40'tan fazla sinema filmi çekti.
2017'de ise TIMS&B Productions'ı Burak Sağyaşar ile birlikte kurdu.