2022 ve 2024 EKPSS Branş Sıralamaları Güncellendi

Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Ana sayfaHaberler Eğitim

2022 ve 2024 EKPSS Branş Sıralamaları Güncellendi

2022 ve 2024 EKPSS'ye katılan adayların branş bazında sıralamaları güncellendi. Detaylar ve sorgulama ekranı için tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 15:06, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 15:07
Yazdır
2022 ve 2024 EKPSS Branş Sıralamaları Güncellendi

2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ve 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) sonuçlarına göre, adayların branş bazında sıralamaları güncellenmiştir. Adaylar, branş bazında sıralamalarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecektir. Bu hizmet, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine olanak tanımaktadır.

Branş Bazında Sıralama Hakkında Bilgilendirme

Branş bazında sıralamalar, yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmakta olup, resmi belge niteliği taşımamaktadır. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacaktır. Sıralama işlemleri, adayların Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve e-Okul sistemi üzerinden alınan eğitim bilgileri ile, sistemde aktif eğitimi bulunmayan adaylar için başvuru sırasında beyan edilen eğitim bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Sıralama Hizmetinin Amacı

  • Adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmelerini sağlamak
  • Sadece bilgilendirme amacı taşımak ve resmi belge olarak kullanılmamak
  • Sıralama işlemlerinde güncel eğitim bilgilerinin esas alınması

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber