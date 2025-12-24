Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin üç aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyor. Rabbimden 11 ayın sultanı Ramazan'a da ulaştırmayı niyaz ediyorum.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır.

"MİLLETE TAVIR ALAN BİZE TAVIR ALMIŞTIR"

Kibir, gurur, çarşıda-pazarda kasılarak yürüme gibi karakter zaafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz. Siyaset sahnesinde arz-ı endam edenlerin meşgul olduğu bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Biz, milletin derdiyle dertleneceğiz. Milletle arasına mesafe koyan bizimle arasına mesafe koymuş demektir. Millete tavır alan bize tavır almıştır. Hem eski Türkiye'yi hatırlatmak hem de hizmet ve eser siyasetimizi millete anlatmak bizim vazifemizdir.

"BİZ TÜM TÜRKİYE'NİN PARTİSİYİZ"

Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak, yankı odalarında birbirimize konuşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek, Türkiye'nin tamamını kucaklamak ve 86 milyonun tamamına hitap etmektir. Çünkü biz tüm Türkiye'nin partisiyiz, 86 milyonun iktidarıyız.

"TÜRKİYE OLARAK SİNMEYECEĞİZ"

11 Ekim'den beri Gazze'de ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar halen devam ediyor. İsrail Gazze'de insani meselelerde bile sözünü tutmuyor. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

Biz farklı bir ülkeyiz, çok farklı bir milletiz. 1071'den beri biz bu coğrafyadayız. Bedel ödedik, mücadele ettik, can verdik, can aldık bu topraklarda bin yıldır tutunmayı işte böyle başardık. Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine de müsaade etmeyiz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz."

"TENEKE TINGIRTISINDAN FARKI YOKTUR"

Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhu sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla! İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine de müsaade etmeyiz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAKLAŞIM BENİMSEDİK"

(Terörsüz Türkiye) Komisyonun son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik. Türkiye sonunda huzurun, güvenliğin, kalkınmanın, refahın olduğu bir yola girmiştir, inşallah bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyecektir. Siyasi ikbal peşinde değiliz. Türkiye'nin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından ilanihaye kurtarmanın gayretindeyiz.

"CHP KOMİSYON RAPORUNDA KOLAYA KAÇTI"

"Cumhur İttifakı sorun çözülsün diye gövdesini taşın altına koyuyor. Ana muhalefet cephesinde ne bir ciddiyet var ne bir irade ne de rapor! CHP komisyon raporunda kolaya kaçmış, hesapçı davranmayı tercih etmiştir. İş çözüm üretmeye gelince su koyuvermiştir."



