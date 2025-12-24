Covid-19 düzenlemesi kabul edildi: Deprem suçluları kapsam dışı!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Bilim insanlarından yeni keşif: Bataryalar 'nefes alırken' ölüyor!

Elektrikli araçlar ve telefonlarda kullanılan bataryaların neden zamanla kapasite kaybettiğine dair yürütülen geniş kapsamlı araştırma, bataryaların her şarj ve deşarj sırasında insanlar gibi genleşip büzüldüğünü (nefes aldığını) belirledi. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, "kemomekanik bozulma" adı verilen bu süreçte batarya bileşenleri her döngüde mikroskobik düzeyde bükülüyor ve zamanla geri dönülemez fiziksel hasara yol açarak cihazın ömrünü tamamlamasına neden oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 16:23, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 16:23
Texas Üniversitesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Texas, Northeastern ve Stanford üniversitelerinin yanı sıra Argonne Ulusal Laboratuvarından araştırma ekipleri, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar farklı amaçlarla kullanılan bataryaların zamanla ömrünün tükenmesini ele alan araştırma yaptı.

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmada, şarj ve deşarj sırasında batarya elektrotlarını gerçek zamanlı olarak gözlemlemek için gelişmiş görüntüleme teknikleri kullanıldı.

Buna göre, her şarj ve deşarj döngüsü, insanların nefes alıp vermesi gibi, pillerin de genleşmesine ve büzülmesine neden oluyor.

Bu durum, bataryanın bileşenlerinin çok az miktarda bükülmesine ve üzerinde baskı uyguladığı bataryanın da zamanla zayıflamasına yol açıyor.

"Kemomekanik bozulma" olarak da adlandırılan bu süreç, bataryanın performans ve ömrünü azaltıyor.

Araştırma ekibinin lideri ve Texas Üniversitesinden Doçent Doktor Yijin Liu, bataryanın her "nefesinde" bir dereceye kadar "geri dönülmezlik" meydana geldiğini belirterek, bu etkinin zamanla biriktiği ve hasara yol açtığı değerlendirmesinde bulundu.

Argonne Ulusal Laboratuvarı çalışanı ve araştırmanın yazarlarından Jason Croy da bataryaların kullanılabilirliğini ve dayanıklılığını önemli ölçüde artırabilecek gelişmiş teknolojiler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Croy, "Elektrotların tasarımının baskıya karşı tepkilerini nasıl etkilediğini anlamak, bataryaların yapabileceklerinin sınırlarını zorlamada kritik bir adım." ifadesini kullandı.

Araştırma, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Araç Teknolojileri Ofisi tarafından finanse edildi.

