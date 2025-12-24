Özdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat kararı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 15:28, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 16:05
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Bugün görülen duruşmada mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçtan beraatine hükmetti. Kararla birlikte dosya kapanmış oldu.
Özdağ ne demişti?
Özdağ Antalya'daki il başkanları toplantısında, "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir" ifadelerini kullanmıştı.