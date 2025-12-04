Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?

Aylık katsayısı değerinin, Aralık ayındaki enflasyon sonrasında 1 Ocak 2026'da yüzde 19 civarında artarak 1,391380879 olması bekleniyor.

Bu durumda Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına;

23.310*1,391380879

=32 bin 433 TL ücret ödemesi yapılacaktır.

Kanuna göre bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamamaktadır. Damga vergisi oranı % 0,759 (yani binde 7,59) olup, bu tutardan 246,17 TL kesinti yapılacaktır. Net tutar 32 bin 187 TL olacaktır



