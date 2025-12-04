İhracatta yeni rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayında mal ihracatında rekor kırıldığını açıkladı.

Bakan Bolat "Kasım ayında yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. Kasım ayında takvim etkisinin olumsuz etkisine rağmen ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış mal ihracatı rekoru kırdık, Kasım ayı itibarıyla 270 ,6 milyar dolara yükseldi. Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız 122.5 milyar dolara ulaştı. Toplam mal ve hizmetler ihracat rakamını Kasım itibarıyla yıllıklandırılmış 393,1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olduk. Bu geçen yılki toplam 379 milyar doların tam 14 milyar dolar fazla." dedi.