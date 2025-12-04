Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
İstanbul'da 7 yaşındaki üvey kardeşi Servet'i döverek öldüren ablaya tahliye

Fatih ilçesinde üvey kardeşi Servet N'yi demir askıyla döverek öldüren Özbekistan uyruklu Mehrıbonu N, mahkemede,"Bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı" dedi. Üvey abla 10 hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

İstanbul Fatih'te 17 Kasım 2023'de 7 yaşındaki Servet N.'nin Özbekistan uyruklu annesi Nılufar N. ve üvey ablası Mehrıbonu N. (20) tarafından darbedilip ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu iddiasına ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık üvey abla Mehrıbonu N. ve tutuksuz sanık Nılufar N. hazır bulundu.

SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakalığı avukatı ve sanık avukatlarının yanı sıra hayatını kaybeden Servet N. adına 'temsil kayyımı' da katıldı.

Duruşmada söz alan temsil kayyımı, Servet N. adına sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BU VİCDAN AZABIYLA YAŞAYACAĞIM"

Sanık Mehrıbonu N. savunmasında yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, "

Maktul benim kardeşimdir, aramızda hiçbir husumet yoktu. Bu olayın derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Ömrümün sonuna kadar vicdan azabıyla yaşayacağım"

dedi.

"ÇOK PİŞMANIM, BEDELİNİN BU KADAR AĞIR OLACAĞINI BİLEMEDİM"

Daha sonra sanıklara son sözleri soruldu.

Sanık Nılufar N. bir diyeceğinin olmadığını belirtirken, Mehrıbonu N. ise

"Bilerek ve isteyerek kardeşimin ölümüne neden olmadım. Çok pişmanım, bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı"

ifadelerini kullandı.

10 YIL HAPİS CEZASI VE TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehrıbonu N.'yi 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Nılufar N.'nin ise aynı suçtan beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü 7 yaşındaki Servet N.'nin odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette olduğu, çocuk üzerinde yapılan ilk kontrollerde vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu anlatıldı.

