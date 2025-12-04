İstanbul'da 7 yaşındaki üvey kardeşi Servet'i döverek öldüren ablaya tahliye

İstanbul Fatih'te 17 Kasım 2023'de 7 yaşındaki Servet N.'nin Özbekistan uyruklu annesi Nılufar N. ve üvey ablası Mehrıbonu N. (20) tarafından darbedilip ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu iddiasına ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık üvey abla Mehrıbonu N. ve tutuksuz sanık Nılufar N. hazır bulundu.

SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakalığı avukatı ve sanık avukatlarının yanı sıra hayatını kaybeden Servet N. adına 'temsil kayyımı' da katıldı.

Duruşmada söz alan temsil kayyımı, Servet N. adına sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BU VİCDAN AZABIYLA YAŞAYACAĞIM"

Sanık Mehrıbonu N. savunmasında yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, "

Maktul benim kardeşimdir, aramızda hiçbir husumet yoktu. Bu olayın derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Ömrümün sonuna kadar vicdan azabıyla yaşayacağım"

dedi.

"ÇOK PİŞMANIM, BEDELİNİN BU KADAR AĞIR OLACAĞINI BİLEMEDİM"

Daha sonra sanıklara son sözleri soruldu.

Sanık Nılufar N. bir diyeceğinin olmadığını belirtirken, Mehrıbonu N. ise

"Bilerek ve isteyerek kardeşimin ölümüne neden olmadım. Çok pişmanım, bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı"

ifadelerini kullandı.

10 YIL HAPİS CEZASI VE TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehrıbonu N.'yi 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Nılufar N.'nin ise aynı suçtan beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü 7 yaşındaki Servet N.'nin odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette olduğu, çocuk üzerinde yapılan ilk kontrollerde vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu anlatıldı.