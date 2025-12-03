Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
İdari Uygulamalar

Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye ulaştı

Türkiye'de sanayi bölgeleri çevre dostu üretime geçiş için yenilenebilir enerji, su yönetimi ve atık azaltımı projelerine hız verirken Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sertifikası alan yer sayısı 27'ye ulaştı.

03 Aralık 2025
"Yeşil OSB", klasik sanayi ve OSB anlayışını çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve kaynak verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu, yeşil altyapı, çevre dostu ulaşım gibi kriterlerle birleştiren model olarak biliniyor.

Küresel çapta artan "yeşil sanayi, sürdürülebilir üretim" beklentisi, firmaların çevresel etkilerini azaltma ihtiyacını ve rekabet avantajını beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda özellikle Avrupa pazarında, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi düzenlemeler nedeniyle sanayiciler için düşük karbonlu, çevre standartlarına uygun üretim kritik hale geliyor. Bu durum, OSB'leri, çevresel sürdürülebilirlik, finansal ve rekabet avantajı ile itibar üçgeninde hareket etmeye itiyor.

Böylelikle OSB'ler yeşil sertifika almak için, teknik altyapı, enerji verimliliği, atık su ve su yönetimi, yenilenebilir enerji ile altyapı yatırımı konularında planlanan projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor.

Burada amaç sadece çevresel sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda firmaların uluslararası rekabet gücünün artması, çevre dostu üretim süreçleriyle "yeşil dönüşüme" uygun hale gelinmesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de sanayi bölgeleri çevre dostu üretime geçiş için projelerine hız verirken Yeşil OSB Sertifikası almak için faaliyetlerini artırıyor.

Bu kapsamda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) de çalışmalarını eksiksiz tamamlayan ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik üzerine yürüten OSB'lere sertifika veriyor. Bugüne kadar Türkiye'de TSE'den Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye yükseldi.

Bu bölgeler, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB, Konya OSB, Kocaeli Makine İhtisas OSB, Gebze Güzeller OSB, Demirtaş OSB, Bursa OSB, Düzce 2. OSB, Ankara Başkent OSB, Bursa Nilüfer OSB, Gaziantep OSB, Antalya OSB, Mersin OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Denizli OSB, Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB, Tekirdağ Çerkezköy OSB, İzmir Tire OSB, Kayseri Mimarsinan OSB, Bursa Kayapa OSB, Kocaeli Gebze OSB, İzmir Pancar OSB, Kocaeli Gebze V. Kimya İhtisas OSB, İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB, Ankara OSTİM OSB, Niğde OSB, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB, Bursa Hasanağa OSB olarak sıralandı.

