Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Güne sınırlı bir değer kaybıyla açılış yapan endeks, enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle yükselişe geçmişti. Sonrasında yeniden hızlanan satışlarla günün ilk yarısında eksiye geçen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 11.123,47 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 22:10, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 22:10
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 11.123,47 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne sınırlı negatif bir görünümle 11.118,47 puandan başladı. Endeks, açılışın ardından sürekli işlemler başlarken açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle yükselişe yöneldi.

11.126 puan seviyesinden 11.200 puanın üzerine hareket eden endekste, sonrasında satışlar yeniden hızlanırken, günün ilk yarısında 11 bin puana kadar geriledi.

Günün ikinci yarısında 11.135'e kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 oranında 86,65 puan değer kaybederek 11.123,47 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 186,4 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor.

En çok yükselenler ve düşenler

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

Gün sonunda BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde en çok yükselen yüzde 8,39 oranında CW Enerji (CWENE) olurken, en çok düşenlerde de yüzde 9,97 oranınde değer kaybeden Destek Finans Faktoring (DSTKF) başı çekti.

Enflasyon beklentilerin altında geldi

Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerindeydi. Türkiye'de kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e ineceği hesaplanmıştı.

Enflasyon, kasım ayında yüzde 1'in altında artış gerçekleştirerek beklentilerin altında kaldı. Verinin açıklanmasının ardından bankacılık endeksinde değer kazancı yüzde 1'in üzerine çıktı.

Piyasalarda neler izleniyor?

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri devam ederken, ABD'de özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler ve Microsoft'un yapay zeka ürünleri için satış büyüme hedeflerini aşağı çektiğine yönelik haber akışı da fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber