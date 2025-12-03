Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 11.123,47 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne sınırlı negatif bir görünümle 11.118,47 puandan başladı. Endeks, açılışın ardından sürekli işlemler başlarken açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle yükselişe yöneldi.

11.126 puan seviyesinden 11.200 puanın üzerine hareket eden endekste, sonrasında satışlar yeniden hızlanırken, günün ilk yarısında 11 bin puana kadar geriledi.

Günün ikinci yarısında 11.135'e kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 oranında 86,65 puan değer kaybederek 11.123,47 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 186,4 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor.

En çok yükselenler ve düşenler

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

Gün sonunda BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde en çok yükselen yüzde 8,39 oranında CW Enerji (CWENE) olurken, en çok düşenlerde de yüzde 9,97 oranınde değer kaybeden Destek Finans Faktoring (DSTKF) başı çekti.

Enflasyon beklentilerin altında geldi

Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerindeydi. Türkiye'de kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e ineceği hesaplanmıştı.

Enflasyon, kasım ayında yüzde 1'in altında artış gerçekleştirerek beklentilerin altında kaldı. Verinin açıklanmasının ardından bankacılık endeksinde değer kazancı yüzde 1'in üzerine çıktı.

Piyasalarda neler izleniyor?

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri devam ederken, ABD'de özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler ve Microsoft'un yapay zeka ürünleri için satış büyüme hedeflerini aşağı çektiğine yönelik haber akışı da fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.