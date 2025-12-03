Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon 0,87 oldu. Yıllık bazda ise enflasyon 31,07'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini
açıkladı. Bu göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre
yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 27,44 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve
alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44 artış, ulaştırmada yüzde 29,23 artış ve konutta
yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan
etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55
ve konutta yüzde 7,57 oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,69 azaldı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve
alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta
yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan
etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27
ve konutta yüzde 0,29 oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 32,17 arttı, aylık yüzde 1,27 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,69 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,23 arttı, aylık yüzde
0,84 arttı
Yİ-ÜFE 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artış, bir önceki
yılın Aralık ayına göre yüzde 26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,04 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında
yüzde 32,60 artış, imalatta yüzde 27,04 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında
yüzde 24,92 artış ve su temininde yüzde 57,62 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 23,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,65 artış, enerjide yüzde 27,40 artış ve sermaye mallarında yüzde 28,44 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,17 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında
yüzde 1,77 artış, imalatta yüzde 1,17 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında
yüzde 3,10 azalış ve su temininde yüzde 2,02 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,48 artış, enerjide yüzde 0,48 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1,54 artış olarak gerçekleşti.