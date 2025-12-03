Kasım ayı enflasyonu açıklandı. İşte memurun alacağı zam

Kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon verisi şu şekilde oluştu:

Temmuz: %2,06

Ağustos: % 2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,2063602884854 oldu. Kamu personeli yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam aldığı için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,9 oldu. Yani memurlar bugün itibariyle yüzde 5,9 oranında enflasyon farkı alacaklısı hale geldi.

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, Aralık ayı için yüzde 1,14 enflasyon oluşacağı beklenmektedir. Aralık ayı enflasyonunun Merkez Bankasının öngördüğü şekilde gerçekleşmesi halinde 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 12,474112504, 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 7,11 olacaktır.

6 aylık enflasyon farkına, 1 Ocak'taki yüzde 11'lik toplu sözleşme zammını oransal olarak eklediğimizde, 1 Ocak 2026 zammı: %18,89 olacaktır