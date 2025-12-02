Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, Harçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikle tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde aradaki farka isabet eden harcın tarh edilmesinde, vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine "bir kat" şeklinde uygulanacak.

Kanun'a bağlı tarifedeki "değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar" bölümünde yapılan değişikliğe göre, noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Genel Kurul'da AK Parti milletvekillerinin bu hükme ilişkin verdiği önerge kabul edildi. Buna göre, tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde, bu harç alınmayacak.

Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak veya trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı, tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de hükümdeki oran uygulanacak.

Kanun teklifiyle, mevcut durumda harca tabi olmayan ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar ve kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınacak. Mevcut durumda sadece ruhsat alımında harca tabi hususi hastaneleri ve laboratuvarları açmak için düzenlenen ruhsatnameler ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harç, yıllık alınacak.

Buna göre, her yıl için kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri ile taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden 20 bin lira alınacak. Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak.

Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri ile laboratuvarlara ait ruhsatnameler de her yıl için alınacak. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler arasına özel gıda kontrol laboratuvarlarına verilen kuruluş izin belgeleri de eklenecek.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler kapsamında her yıl için muayenehane uygunluk belgesi 20 bin lira, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin lira olacak. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler çerçevesinde ise her yıl için alınacak bedel, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin lira, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin lira, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40 bin lira, ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40 bin lira olacak.

Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla TÜİK tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, bir kat artırımlı uygulanacak.

Turizm müessese belgeleri kapsamında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgelerine ödenen harçlar da yıllık alınacak.

Hayvanların muayene edildiği, hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin yapıldığı muayenehane ve poliklinikler ile hastanelere verilen ruhsatnameler kapsamında alınacak harç bedeli, her yıl için veteriner hekim muayenehane ruhsatı 10 bin lira, veteriner hekim poliklinik ruhsatı 20 bin lira, hayvan hastanesi ruhsatı 40 bin lira olarak uygulanacak.

Harç bedeli, kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgeleri 7 milyon 500 bin lira, kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgeleri her yıl için 7 milyon 500 bin lira, kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşları faaliyet izin belgeleri her yıl için 5 milyon lira olacak.

Hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsat harçları da düzenleniyor. Buna göre, her yıl için alınacak harç bedeli, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 2 milyon lira, sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 1 milyon 500 bin lira, tarifeli ve tarifesiz seferlerle sadece yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 1 milyon lira, hava taksi işletmesi ruhsat harcında 500 bin lira, genel havacılık işletme ruhsatında 100 bin lira olarak uygulanacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

- Görüşmelerden

Kanun teklifinin maddeleri üzerinde söz alan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik eleştirilerde bulunarak, "'Biz 25 yıllık terör sürecini yönetemedik, o yüzden teslim oluyoruz.' dediniz." sözlerini sarf etti.

Uz, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun katıldığı bir programda "Taleal Bedru" ilahisinin söylendiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, İYİ Parti'li Uz'un sözlerini kabul etmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti AK Parti hükümetleri döneminde terörün hepsiyle, bütün terör örgütleriyle, illegal yapılarla çok güçlü şekilde mücadelesini ortaya koymuş ve terör örgütleriyle en güçlü, kararlı mücadelesini sergilemiştir. Bu uğurda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz kahramanca vatanımızı, ülkemizi, 86 milyonun birliğini, beraberliğini, huzurunu korumuştur. İşte o yüzden Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasının temel yaklaşımlarından biri de Türkiye'de terörle mücadelede verilen büyük bir başarıdır. O yüzden Türkiye, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, bu milletin hiçbir evladı hiçbir zaman, hiçbir terör örgütünün önünde teslim olmaz, diz çökmez. Bunları aynen iade ediyoruz, kabul etmiyoruz. Biz Allah'tan başka hiç kimsenin önünde de diz çökmeyiz."

Uz'un ilahi konusundaki sözlerine yönelik de Gül, "Peygamber Efendimiz'e söylenen ve kıyamete kadar da söylenecek olan Taleal Bedru'yu çok farklı bir şekilde çarpıtarak, sanki Papa'ya karşı söylenmiş gibi yapılan iftiraları da asla kabul etmiyoruz. Orada Peygamber Efendimiz'i karşılayan ve her Müslümanın büyük bir gururla söylediği Taleal Bedru söylenmiştir ama 'Papa geldi, ona karşı böyle bir ilahi söylendi' diye nasıl yakıştırabiliyorsunuz, nasıl söyleyebiliyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin 10. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.