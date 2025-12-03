İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 13 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Bahçelievler ve Beşiktaş'taki iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olaylarının zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalandı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.