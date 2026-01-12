O vekilden yine 'asker selamlı' şov: Mersinde birinci olacağız!
9 Aralık'ta CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda ilk kez kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Çakır, Mersin'deki ilk teşkilat buluşmasında da iddialı konuştu. "Mersin'de ilk seçimde AK Parti açık ara birinci olacak" diyen Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Dünya lideri" ifadesini kullanarak yeniden asker selamı verdi. Çakır'ın bu hareketleri sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.
CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak'ta AK Parti'ye katılmıştı. Çakır'a rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.
ROZETİ TAKIP SELAM VERMİŞTİ
Burada bir konuşma yapan Çakır'ın "İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Recep Tayyip Erdoğan" diyerek asker selamı vermesi günlerce konuşulmuştu.
ASKER SELAMI VERDİĞİ ANLAR GÜNDEM OLDU
Bu gelişmelerin ardından gün de AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı.
Toplantıda söz alan Çakır burada da "Mersin'de ilk seçimde göreceksiniz, AK Parti açık ara birinci olacak. Türkiye'nin onurlu bir lideri var. Onun adı dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Salondakilerin alkışları arasında sözlerini sürdüren Çakır, Cumhurbaşkanı'na yeniden asker selamı gönderdi.
O anlar sosyal medyada da gündem oldu.