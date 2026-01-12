Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Bakan Uraloğlu kar bilançosunu açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapalı!
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tabancayla vurulan baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 22:40, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 22:50
Silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu öldü

Havutlu Mahallesi'nde Bekir Yeşil (43) ve oğlu Muhammed Yeşil (16) "kız kaçırma" meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen bir kişi tarafından sokakta tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Bekir Yeşil ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine, oğlu Muhammed Yeşil ise Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Yeşil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yeşil'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

