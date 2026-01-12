Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü birçok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde kar yağışının ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya yol açması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından, çeşitli il valilikleri okulların tatil edilmesine ve kamu kurumlarında çalışan bazı personelin idari izinli sayılmasına karar verdi.Kar Tatili Olan İller ve Alınan Tedbirler

İstanbul: Tüm resmi ve özel okullar, halk eğitim merkezleri, kurslar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, gazi, malül gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde çalışan kadın personel kapsam dışında tutuldu.

Ankara: Kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Diğer bölgelerde eğitim-öğretim devam edecek.

Kahramanmaraş: Kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak.

Tunceli: Tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite dahil) eğitime iki gün ara verildi. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve anaokulu ile kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel de iki gün idari izinli olacak.

Sivas: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Bingöl: Tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel idari izinli olacak.

Adıyaman: Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Malatya: Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Malul, gazi, engelli ve hamile personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personelden biri idari izinli olacak. Motosikletlerin trafiğe çıkması da yasaklandı.

Yalova: Tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Gazi, malül gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.

Sakarya: Üniversiteler hariç tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verildi. Malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kocaeli: Tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.

Gümüşhane: Tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat: Kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli olacak.

Kayseri: Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile personel idari izinli olacak.

Elazığ: Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Karakoçan, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Adana: Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile personel idari izinli olacak.

Tekirdağ: Malkara ve Şarköy ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar: İhsaniye ve Kızılören ilçeleri ile merkeze bağlı Kocatepe beldesi ve Olucak köyünde eğitime bir gün ara verildi.

Denizli: Çameli ilçesinde tüm okullar tatil edildi.

Kamu Personeline Yönelik İdari İzinler

Pek çok ilde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel ile küçük çocuğu veya engelli çocuğu bulunan kadın personel için de idari izin uygulaması getirildi. Sağlık, güvenlik ve karla mücadele gibi kritik hizmetlerde çalışanlar ise çoğunlukla kapsam dışında tutuldu.

Meteorolojik Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışının ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.