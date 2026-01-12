TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
Motorine zam gelecek
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?

Türkiye, yeniden Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışının etkisi altına girerken gözler okullarda kar tatili açıklamasına çevrildi. Bugün için milyonlarca öğrenci ve veli, "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un İstanbul başta olmak üzere uyarılarının ardından, valiliklerin "kar tatili" kararları peş peşe geldi. İşte 12 Ocak 2026 (Bugün) kar tatili olan iller.

Haber Giriş : 12 Ocak 2026 07:34, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 10:38
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü birçok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde kar yağışının ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya yol açması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından, çeşitli il valilikleri okulların tatil edilmesine ve kamu kurumlarında çalışan bazı personelin idari izinli sayılmasına karar verdi.Kar Tatili Olan İller ve Alınan Tedbirler

  • İstanbul: Tüm resmi ve özel okullar, halk eğitim merkezleri, kurslar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, gazi, malül gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde çalışan kadın personel kapsam dışında tutuldu.
  • Ankara: Kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Diğer bölgelerde eğitim-öğretim devam edecek.
  • Kahramanmaraş: Kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak.
  • Tunceli: Tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite dahil) eğitime iki gün ara verildi. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve anaokulu ile kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel de iki gün idari izinli olacak.
  • Sivas: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
  • Bingöl: Tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel idari izinli olacak.
  • Adıyaman: Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
  • Malatya: Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Malul, gazi, engelli ve hamile personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personelden biri idari izinli olacak. Motosikletlerin trafiğe çıkması da yasaklandı.
  • Yalova: Tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Gazi, malül gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.
  • Sakarya: Üniversiteler hariç tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verildi. Malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
  • Kocaeli: Tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.
  • Gümüşhane: Tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
  • Yozgat: Kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli olacak.
  • Kayseri: Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile personel idari izinli olacak.
  • Elazığ: Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Karakoçan, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
  • Adana: Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile personel idari izinli olacak.
  • Tekirdağ: Malkara ve Şarköy ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
  • Afyonkarahisar: İhsaniye ve Kızılören ilçeleri ile merkeze bağlı Kocatepe beldesi ve Olucak köyünde eğitime bir gün ara verildi.
  • Denizli: Çameli ilçesinde tüm okullar tatil edildi.

Kamu Personeline Yönelik İdari İzinler

Pek çok ilde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel ile küçük çocuğu veya engelli çocuğu bulunan kadın personel için de idari izin uygulaması getirildi. Sağlık, güvenlik ve karla mücadele gibi kritik hizmetlerde çalışanlar ise çoğunlukla kapsam dışında tutuldu.

Meteorolojik Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışının ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.

