Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması nedeniyle kent genelinde bazı il yolları güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda, 62-50 KK No'lu Tunceli-Hozat İl Yolunun 0-33 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.30 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca, 62-03 KK No'lu Nazımiye-Dallıbahçe İl Yolunun 12-21 kilometreleri arası ile 62-04 KK No'lu Ayrım-Dereova İl Yolunun 0-10 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı sebebiyle saat 15.35 itibarıyla ulaşıma kapatıldı. Bununla birlikte, 62-25 KK No'lu Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı İl Yolunun 62-73 kilometreleri arası da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin kısıtlanması sonucu saat 16.30 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, yol açma çalışmalarının hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte başlatılacağını bildirdi.