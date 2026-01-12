Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 22:13, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 22:24
Güney Çevreyolu Balpınar Beldesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle iki araç da şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri B.D, S.A. ve A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.