Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Kazanın etkisiyle iki araç da şarampole yuvarlandı.

Güney Çevreyolu Balpınar Beldesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil çarpıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net