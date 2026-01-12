TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
Motorine zam gelecek
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek

ABB Başkanı Mansur Yavaş, trafikteki tıkanıklığı aşmak için "tercihli yol" uygulamasını geri getirmeyi planladıklarını açıkladı. Yavaş, "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 07:28, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 09:25
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 23. Olağan Genel Kurulu'nda başkentin ulaşımına dair önemli açıklamalar yaptı.

Son zamanlarda İstanbul'u aratmayan trafiğiyle gündeme gelen Ankara'nın farklı bölgelerinde planlanan nüfusla, mevcut nüfus arasındaki farkları örneklerle anlatan Yavaş, "Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklarının çoğunun AVM'lerin önünde" olduğunu ileri sürdü.

ANKARALILAR REFERANDUMA GİDECEK

Yavaş, trafik sorununa çözüm için toplu ulaşımı destekleyen yeni projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız.

YOLLAR SADECE 4 GRUBA AİT OLACAK

ÖZEL ARAÇLAR BAZI YOLLARI KULLANAMAYCAK

Yavaş, trafik sorununa çözüm için toplu ulaşımı destekleyen yeni projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız. Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksici esnafı kullanacak bu yolları sadece. İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız." ifadelerini kullandı.

