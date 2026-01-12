Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri kara yolu sabah saatlerinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış, ekiplerin çalışmasının ardından yol bir süre ağır tonajlı olmayan araçların geçişine açılmıştı.

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

