Tarih belli oldu: En düşük emekli aylığı 20 bin lira oluyor

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sosyal devlet ülkesinin bir gereği olarak 2026 yılı ocak döneminden itibaren en düşük emekli maaşı ödemesi 20 bin lira olarak uygulanacaktır" dedi.

Abdullah Güler, 9 Ocak'ta TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, en düşük emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarını paylaşmıştı.

Güler, yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığı'na 2 kanun teklifi sunduklarını belirterek, 31 madde içeren 'Tapu Kanunuyla Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ve en düşük emekli aylıklarına ilişkin hüküm içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu aktardı.

Teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemeye için teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.



