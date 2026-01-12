Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir döneme girileceğini söyledi. Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıkladı.

Sigara kullanımına yönelik çalışma yaptıklarına açıklayan Kemal Memişoğlu, "Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz." mesajını verdi.

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede yol haritasını belirledi. Bu kapsamda Kapalı alanlarda, sigara kullanımı konusunda yeni adımlar atılacak.

"EN KISA ZAMANDA MECLİS GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ"

Memişoğlu, "Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız." diyerek bu konudaki mücadelenin daha etkin olması gerektiğini belirtti.

Yalnıca tütün değil, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şeker kullanımıyla ilgili de çalışma yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı, "Hem tütünle hem de gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığımızın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı.

2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi oldu.

2013 yılında taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklandı.

5 Aralık 2019 tarihinde Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabiliyor.