Yerel Haberler

İki ilçe arasında sınır ihtilafı, Kemal Sunal filmini akla getirdi

Samsun'da Asarcık ve Canik ilçeleri arasında 20 yıldır mahkemelik olan, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Tosun Paşa filmini akıllara getiren sınır anlaşmazlığı, Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nin ocak ayı toplantı gündemine alınarak daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyona havale edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 16:48, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 17:20
SBB Ocak ayı ilk birleşimine ait toplantı, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda 44 gündem, 1 gündem dışı ve 5 gündem önerisi olmak üzere toplam 50 madde görüşüldü. Gündeme alınan maddelerden Denetim Komisyonu üye seçimi maddesi görüşüldü ve gizli oy usulüyle üyeler belirlendi. AK Parti Grubu'ndan Eyüp Sabri Şahin, Mevlüt Berçinli ve Recep Kemal Certel, MHP Grubu'ndan Abdurrahman Çamaş ve CHP Grubu'ndan da Hasan İpek komisyona seçildi.

Asarcık ve Canik ilçeleri arasında ihtilaflı sınır, komisyona havale edildi

Asarcık ilçesi Akyazı Mahallesi ile Canik ilçesi Yeşilpınar Mahallesi arasındaki sınır anlaşmazlığıyla ilgili sorunun giderilmesi için İl İdare Kurulu dosyası meclise sunuldu. 20 yıllık süreçteki mahkeme kararlarının da yer aldığı dosyada, bilirkişi ve kadastro tespitleri de bulunuyor. SBB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunulan kurul raporunda; 1953 yılında tapu idaresinde tescil edilen İdare Heyeti karar metninde belirtilen kadim sınır kayıtları ile örtüşen sınırın, Çatmuk Deresi üzerindeki Kelikler Deresi'nin birleştiği yer başlangıç noktası alınarak buradan Yelice Mahallesi'ne giden yolu takiben kuzeydoğuya yönelip Eriklipınar Kuruderesi'nin akış istikametini izleyerek Çatmuk Deresi ile birleştiği noktada son bulan hattın güneyinin Asarcık Akyazı Mahallesi, kuzeyinin ise Canik Yeşilpınar Mahallesi olarak tespit edildiği ifade edildi. Sınır anlaşmazlığı, Mülki İdare Bölümleri ile Köy Kurulması, Kaldırılması ve Birleştirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 9 ve 10. maddeleri ile Belediye Kanunu gereğince iki ilçe arasındaki ihtilaflı sınırın belirlenmesi konusunun İçişleri Bakanlığı'na sunulmak üzere hazırlanan rapor, görüşülmek üzere komisyona havale edildi. Söz konusu rapor komisyonda incelenip mecliste karara bağlandıktan sonra çıkacak sonuç, İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek.

Mecliste ayrıca SASKİ tarafından kullanılacak 2,5 milyar TL'lik kredi için yetki teklifi, 15 araçlık şehir hastanesi taksi durağı yerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi teklifi, itfaiye ve zabıtaların fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi teklifi, Milli Savunma Bakanlığı ile SBB arasındaki taşınmazların trampa edilmesi teklifi gibi birçok madde daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

