'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Bakan Tunç açıkladı: Bürosunu kurmak isteyen avukatlara ek kredi!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete iddiası davasında 3 tahliye

Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete düzenlenerek kamu kurumlarının zarara uğratıldığı iddiasıyla aralarında doktor, tıbbi sekreter ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi amacıyla 25 Mart'a ertelendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 19:38, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 19:40
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların gerçeğe aykırı reçeteler düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu ile Balıklı Rum Hastanesi Vakfı'nı zarara uğrattıkları ileri sürüldü. İddianamede, hastaların bilgisi ve onayı olmaksızın adlarına reçete yazıldığı, reçeteye tabi ilaçların ise mevzuata aykırı yöntemlerle temin edildiği kaydedildi. Hastanede görevli Prof. Dr. Ayten E., tıbbi sekreter/sağlık personeli Nazan D., eczane kalfası Resul Ç. ile diğer sanıkların, birlikte hareket ederek sahte reçete düzenledikleri ve bu yolla resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri öne sürüldü. Eylemler nedeniyle başta hastane olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumun zarara uğratıldığı vurgulandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Dosyada 18 kişi mağdur, 5 kişi ise şüpheli olarak gösterildi. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ayten E. ve Nazan D.'nin 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' ile 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 yıl 9 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Tutuklu sanık Resul Ç. ile tutuksuz sanık Ahmet H. ve firari sanık Cüneyt K. hakkında ise 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğe yardım etme' suçlarından 9 yıl 4 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Konuya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, Ayten E., Nazan D., Resul Ç., ile tutuksuz sanık Ahmet H. hazır olarak bulunduruldu. Ayrıca sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

'TEK HATAM HASTALARI FAZLA KAYIRMAK'

Duruşmada savunma yapan Ayten E., "Sanki çalışan bir e-reçete sistemi varmış da ben kullanmıyormuşum gibi belirtilmiş. Zaten e-reçete sistemi çalışıyor olsa ben Resul'e sorduğum bazı soruları sormak zorunda kalmayacaktı. Bu reçete yazılmış kişiler hastaneye gelmiş kişiler. Vezneye ödeme yapmadılarsa bu benim sorumluluğumda değil. Veznenin kontrolü bende değil. Bunun dışında muayene ücreti ödeyemeyecek olması nedeniyle ücret almadan baktığım hastalar var. 20 kişi. Aslında hastanenin böyle hastalar için bir kotası varmış, bunu bana söylemediler. Böyle iddialara maruz bırakılmaktan utanıyorum. Tek yaptığım hata hastaları fazla kayırmak. İsterseniz bunu da yargılayın ama ben her hastayı evladım gibi görürüm" dedi.

Duruşmada diğer sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek tahliyelerini talep ettiler. İddianamede yer alan mağdur ve müştekilerin çoğu ise şikayetçi olmadıklarını belirtirken 2 müşteki şikayetinin devam ettiğini bildirdi.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Ayten E., Nazan D., Resul Ç.,'nin tahliyesine, tutuksuz sanık Ahmet H.,'nin de adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 25 Mart tarihine erteledi.

