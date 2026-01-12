Tavanından sular akan hastanede koridorlar çamurla kaplandı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde yaşanan su sızıntısı özellikle hasta ve hasta yakınlarının yoğun olarak kullandığı koridorda etkili oldu. Tavanlardan akan suyun zeminde birikmesiyle kaygan ve çamurlu bir alan oluşurken, duvarların kabarması ve nem izleri dikkat çekti. Durum, hastanede tedavi için bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Devlet hastanesinde daha önce de diyaliz bölümünde tavanda çökme meydana gelmiş, olayın gece saatlerinde yaşanması ve hastaların olmaması muhtemel bir faciayı önlemişti.