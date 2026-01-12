Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
MEB'den yeni karar: Ortaokul ve lisede de 'Gelişim Raporu' verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli yapısını pekiştirmek amacıyla ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine ikinci dönem sonunda karneyle birlikte "gelişim raporu" verilmesini kararlaştırdı. Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; öğrencilerin alan becerileri, kavramsal ve sosyal-duygusal öğrenme süreçleri somut verilerle raporlanacak.

Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasını taşıyan resmi yazı 81 ile gönderildi.

Yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen öğretim programlarının beceri temelli bir yapı üzerine şekillendiği, beceri temelli bu yapının alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri gibi birçok bileşeni içerdiği belirtildi.

Bu bileşenlerin öğrenme-öğretme süreçlerinde hayata geçirilmesi, öğrenci tarafından ne ölçüde edinildiğinin belirlenmesi ve bu sürecin somut verilerle öğrenci ve velilere sunulmasının, öğretim programlarının işlevsel bir şekilde uygulanması açısından büyük önem taşıdığı aktarılan yazıda, gelişim raporları aracılığıyla velinin öğrencisinin öğrenme sürecindeki ilerlemesini düzenli olarak takip edebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleriyle desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı biçimde belirlenmesine imkan tanındığı vurgulandı.

Bu durumun okul-veli işbirliğini güçlendirerek öğrencinin gelişiminin yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmadan bütüncül biçimde desteklenmesini sağladığının altı çizilen yazıda, bu doğrultuda 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi eğitim kurumlarında beceri edinim/gelişim raporu, ilkokul birinci sınıftan başlamak üzere gelişim raporu verilmeye başlandığı hatırlatıldı.

Yazıda, öğrencilerin derse özgü beceri gelişimlerinin izlenerek değerlendirilmesine yönelik sürecin, ilkokul 1 ve 2. sınıf düzeyinde devam ettiği bildirildi.

Bu eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında ortaokul 5 ve 6 ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine "karne" verilmeye devam edileceğine işaret edilen yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının beceri temelli yapısı gereği derslerin tüm bileşenlerinin değerlendirilmesi, öğrencilerin yıl boyunca bütüncül bir anlayışla izlenmesi ve yıl içindeki gelişimlerinin takip edilebilmesi amacıyla, öğretim programlarında yer verilen ünitelerin/temaların/öğrenme alanlarının işleniş zamanları dikkate alınarak genel müdürlüklerce belirlenen tarihlerde öğretmenler tarafından sisteme işlenmesi ve ikinci dönem sonunda karneyle birlikte "gelişim raporu" verilmesi istendi.

