Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!

Manisa'da üretim yapan ve kamuoyunda "Hünkar" markasıyla bilinen Tusem Tarım, mali sıkıntıları aşabilmek adına konkordato talebinde bulundu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olmak üzere şirket ve ortağı Sezai Kocacık için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Manisa'da üretim yapan ve Hünkar markasıyla bilinen Tusem Tarım, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin talebi üzerine İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tusem Tarım ile şirket ortağı Sezai Kocacık hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Mahkemenin 2026/10 esas numaralı dosyası kapsamında yürütülen incelemede, konkordato başvurusuna sunulan evrakların usule uygun ve eksiksiz olduğu belirlendi. Bu tespitin ardından mahkeme, 6 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet uygulanmasına hükmetti. Kararla birlikte şirketin mali yapısını yeniden düzenlemesi ve alacaklılarla uzlaşma sürecini yürütmesi için yasal koruma süreci başlatılmış oldu.

Ege'desonsöz'ün haberine göre; karar doğrultusunda, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Duruşma 2 Nisan'da Ticaret Mahkemesi'nde yapılacak

Dosyanın ilk duruşmasının 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.30'da, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda bulunan İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde, alacaklılar ve ilgililerin mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürebileceği, bu kapsamda konkordato talebinin reddini isteyebileceği belirtildi.

Sektörde 'hünkar' markasıyla biliniyordu

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Tusem Tarım, özellikle 'Hünkar' markasıyla biliniyordu. Şirket, zeytini doğrudan üreticiden temin ederek kendi tesislerinde depolayıp işleyip, ardından paketleyerek piyasaya sunuyordu.

