Grok alarmı büyüyor: İki ülkede engellendi

Malezya, X Corp'un Grok ile ilgili riskleri gidermede tekrar tekrar başarısız olması üzerine geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Bu hamle, Endonezya'nın benzer endişelerle Grok'a erişimi engellemesinden sadece bir gün sonra geldi.

Ücretli abonelerle sınırlandırıldı

Grok'un içerik denetleme politikasına ilişkin artan endişeler arasında, xAI, cinsel içerikli çıktılara izin veren güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla, görüntü oluşturma ve düzenleme özelliklerini yalnızca ücretli abonelerle sınırlayacağını duyurdu.

Ayrıca X'in sahibi Elon Musk, Grok aracılığıyla yasa dışı içerik oluşturan kullanıcıların, bu tür materyalleri doğrudan sosyal medya platformuna yüklemekle eşdeğer sonuçlarla karşılaşacaklarını belirtti.

Ancak X'in çözüm aarayışı Endonezya ve Malezya'daki düzenleyici kurumların yanı sıra soruşturma başlatan diğer kurumların endişelerini gidermekte de yetersiz kaldı.

X'in cevapları yetersiz bulundu

Malezya, X'in 'yetersiz' yanıtlarının 'esas olarak kullanıcı tarafından başlatılan raporlama mekanizmalarına dayandığını ve yapay zeka aracının tasarımı ve işletiminden kaynaklanan doğal riskleri ele almadığını' belirtti.

Avrupa Birliği, İngiltere, Brezilya ve Hindistan da dahil olmak üzere pek çok ülke Grok'un müstehcen ve rızasız deepfake'lerin yaygınlaştırılmasındaki rolüne ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Washington'daki bazı Demokrat milletvekilleri de Musk önemli değişiklikler yapana kadar uygulama mağazalarının yapay zeka aracını askıya almasını tavsiye etti.