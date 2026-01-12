Dolar günü düşüşle kapattı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 43,12 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 17:14, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,1400
|43,1410
|43,1260
|43,1270
|Avro
|50,2800
|50,2810
|50,4600
|50,4610
|Sterlin
|58,0060
|58,0160
|58,1760
|58,1860
|İsviçre frangı
|53,9910
|54,0010
|54,1960
|54,2060
|ANKARA
|ABD doları
|43,1100
|43,1900
|43,0960
|43,1760
|Avro
|50,2400
|50,3200
|50,4200
|50,5000
|Sterlin
|57,9460
|58,1560
|58,1160
|58,3260