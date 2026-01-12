Eğitim-İş'den Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne dava
Eğitim-İş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni öğretmen atama yönetmeliğinin, kazanılmış hakları geriye götürdüğünü ve belirsizlikler içerdiğini savunarak yargıya gitti. Sendika, "rotasyon"dan "norm fazlası" düzenlemelerine kadar pek çok kritik maddenin iptalini istiyor.
Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada, yönetmeliğin öğretmenlerin yaşamını
zorlaştıracağı iddia edilen şu maddelerin iptali için Danıştay nezdinde dava
açıldığı belirtildi:
Zorunlu Rotasyon: Yıllardır tartışılan rotasyon uygulamasının yeniden
getirilmesi.
Kriter Eksikliği: Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri gibi özel kurumlara
atamalarda net kriterlerin yer almaması.
Hizmet Puanı Belirsizliği: Puan hesaplamasında getirilen "çalışılan
gün" kriterinin yarattığı muğlaklık.
Puan Ayrımcılığı: Belleticilik puanı ve il zümre başkanlarına verilen
puanlarda okullar arası eşitsizlik yaratılması.
Norm Fazlası Baskısı: Norm fazlası öğretmenlerin akademiye gönderilerek
alan değişikliğine zorlanması ve yer değiştirmede 3 yıl şartı getirilmesi.
Mazeret Atamaları: Aile birliği ve sağlık gibi mazeret atamalarına getirilen
sınırlamalar.
İlçe Grubu Mağduriyeti: Coğrafi gerçekleri yansıtmayan ilçe gruplandırmaları.
"Kazanılmış Haklar Geriye Götürülüyor"
Sendika, yönetmeliğin mevcut sorunlara çözüm üretmek bir yana, öğretmenlerin
"görev yeri" tanımını muğlaklaştırdığını ve çalışma huzurunu zedelediğini
vurguladı. Özellikle zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere yönelik
artırımlı hizmet puanı uygulamasının yer almamasının büyük bir eksiklik olduğu
ifade edildi.
Bakanlığa Çağrı: "Düzenlemeleri Yeniden Gözden Geçirin"
Eğitim-İş, yaptığı açıklamada hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını
belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'na şu çağrıda bulundu:
"Bakanlığı bu gerçekleri görmezden gelen düzenlemeleri yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Mağduriyete uğrayan tüm öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."