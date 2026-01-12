Eğitim-İş'den Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne dava

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada, yönetmeliğin öğretmenlerin yaşamını zorlaştıracağı iddia edilen şu maddelerin iptali için Danıştay nezdinde dava açıldığı belirtildi:



Zorunlu Rotasyon: Yıllardır tartışılan rotasyon uygulamasının yeniden getirilmesi.



Kriter Eksikliği: Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri gibi özel kurumlara atamalarda net kriterlerin yer almaması.



Hizmet Puanı Belirsizliği: Puan hesaplamasında getirilen "çalışılan gün" kriterinin yarattığı muğlaklık.



Puan Ayrımcılığı: Belleticilik puanı ve il zümre başkanlarına verilen puanlarda okullar arası eşitsizlik yaratılması.



Norm Fazlası Baskısı: Norm fazlası öğretmenlerin akademiye gönderilerek alan değişikliğine zorlanması ve yer değiştirmede 3 yıl şartı getirilmesi.



Mazeret Atamaları: Aile birliği ve sağlık gibi mazeret atamalarına getirilen sınırlamalar.



İlçe Grubu Mağduriyeti: Coğrafi gerçekleri yansıtmayan ilçe gruplandırmaları.



"Kazanılmış Haklar Geriye Götürülüyor"



Sendika, yönetmeliğin mevcut sorunlara çözüm üretmek bir yana, öğretmenlerin "görev yeri" tanımını muğlaklaştırdığını ve çalışma huzurunu zedelediğini vurguladı. Özellikle zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere yönelik artırımlı hizmet puanı uygulamasının yer almamasının büyük bir eksiklik olduğu ifade edildi.



Bakanlığa Çağrı: "Düzenlemeleri Yeniden Gözden Geçirin"



Eğitim-İş, yaptığı açıklamada hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'na şu çağrıda bulundu:

"Bakanlığı bu gerçekleri görmezden gelen düzenlemeleri yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Mağduriyete uğrayan tüm öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."