Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi

Bayburt ve Gümüşhane'de Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek konutların hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

12 Ocak 2026 20:46
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi

Gümüşhane Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, Türk toplumunda ev sahibi olmanın dünyaya ilişkin en önemli beklentilerden birisi olduğunu söyledi.

Vatandaşın refahı için devletin var olduğunu belirten Vali Baruş, "Devlet vatandaşı için çalışır ve vatandaşı bir sıkıntı çektiği zaman devleti yönetenler rahat olamazlar. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu çalışmalar, refahın toplumun her birimine, her köşesine, her ailesine ulaştırılması çerçevesinde yürütülen çalışmalardır." diye konuştu.

Baruş, Yüzyılın Konut Projesi'nin dünyada başka bir örneği olmadığını da sözlerine ekledi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ'nin yaptığı çalışmaları hatırlattı.

Depremdeki hafriyatın 3-5 yılda kaldırılamayacağı yönünde geçmişte bazı görüşlerin olduğuna değinen Köse, "27 Aralık 2025 itibarıyla 455 bin konutu yapıp, tamamlayıp hak sahiplerine teslim eden, ülkemizin yüz akı kurumlarından biridir. Ayrıca TOKİ ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutu tamamlayan, adeta ülkemizin imar ve ihya sürecine katkıda bulunan büyük bir kuruluştur. Bu güçlü bir liderlik ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle oluyor." ifadelerini kullandı.

Köse, kurada ismi çıkan vatandaşlara hayır olsun temennisinde bulunarak, kentte ilerleyen süreçte TOKİ marifetiyle yeni projeler yapabilmek için çalışacaklarını kaydetti.

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan da TOKİ tarafından deprem bölgesinde 450 bin konutun tesliminin 10 gün önce Hatay'da yapıldığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Önderliğinde, liderliğinde yarınlarla ilgili güzel şeyler yapacağının bir göstergesidir." dedi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

Programa, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile vatandaşlar katıldı.

Bayburt'ta TOKİ kura çekimleri yapıldı: 723 konutun hak sahipleri belirlendi

Bayburt'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında yapımı planlanan 723 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekilişi, Bayburt Birinci Noteri denetiminde Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Çekilişler tamamen otomatik kura sistemiyle yapılırken, kura sonuçları noter onayının ardından e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, il protokolü ile şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla kura çekimi butonuna basılarak kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Bayburt merkez, Demirözü, Aydıntepe, Arpalı, Gökçedere ve Çayıryolu için hak sahipleri belirlendi.

Kura çekimine emekli kategorisinden başvuran vatandaşlardan Yaşar Köse, daha önce de TOKİ'ye başvurduğunu belirterek, "Kendi adıma TOKİ'ye başvurdum. Bundan birkaç sene önce yine başvurmuştum. Bu sene de bir kez daha denemek istedim. Artık kısmet. İnşallah Bayburt'tan bir grup arkadaşla birlikte cumhurbaşkanımızı ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Orada Bayburt için bazı taleplerimizi ileteceğiz" dedi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ise kura çekimlerinin tamamlandığını söyleyerek, "Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bayburt'ta 723 konutun kura çekimleri gerçekleştirildi. Tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

TOKİ konutlarının yüzde 5'i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5'i engelli vatandaşlara, yüzde 10'u üç çocuk ve üzeri ailelere, yüzde 20'si emekli vatandaşlara ve yüzde 20'si gençlere ayrıldı. Kendi kontenjanlarında hak sahibi olamayan başvurular ise 'diğer' kategorisinde yeniden kuraya dahil edilerek ikinci bir şans elde etti.

Bayburt merkezde 500 konut için 5 bin 80 başvuru yapılırken, Arpalı beldesinde 31 konut için 190, Çayıryolu köyünde 20 konut için 41, Aydıntepe ilçesinde 30 konut için 256, Demirözü ilçesinde 79 konut için 575 ve Gökçedere beldesinde 63 konut için 95 başvuru alındı.

