TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!

Zekeriya ELTİMUR.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 yılı boyunca yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü insani yardım, eğitim, sosyal destek ve kalkınma faaliyetleriyle 50 milyon 773 bin 77 ihtiyaç sahibine ulaştı. Vakıf, faaliyetlerini 149 ülkede sürdürürken, 2026 yılı için ülke sayısını 150'nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, vakfın genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, başarılar diledi.

Vakfın 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin konuşan Turan, 149 ülkede çalışmalar yürüttüklerini, bu yıl 150 ülkeye hizmet götürmek istediklerini söyledi.

Turan, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" şiarıyla çalışmalarını sürdüren TDV, Ramazan ve Kurban organizasyonlarından Gazze ve kriz bölgelerine yönelik acil yardımlara, eğitim ve gençlik projelerinden su kuyularına kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdi.

Ramazan yardımları 83 ülkede 2,1 milyon kişiye ulaştı

2025 yılı Ramazan ayında "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" sloganıyla yürütülen yardım kampanyası kapsamında, Türkiye başta olmak üzere 83 ülke ve 437 bölgede çalışmalar gerçekleştirildi. Bu süreçte 2 milyon 156 bin ihtiyaç sahibine ayni ve nakdi yardım ulaştırıldı.

Kurban organizasyonunda 37,2 milyon kişiye et dağıtıldı

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlenen Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında, hayırseverlerin emanet ettiği 898 bin 450 hisse kurban, yurt içinde ve yurt dışında 81 ülke, 398 bölgede kesilerek 37 milyon 285 bin 675 kişiye ulaştırıldı.

Bu sayının 1 milyon 185 bini Filistinli ihtiyaç sahiplerinden oluştu. Adak, akika ve şükür kurbanı bağışlarıyla ise ayrıca 1 milyon 744 bin 205 kişiye et dağıtımı yapıldı.

Gazze'ye 2025'te 4,4 milyon kişilik yardım

TDV, Filistin Acil İnsani Yardım Çalışmaları kapsamında Gazze'ye yönelik yardımlarını üç farklı lojistik hat üzerinden sürdürdü. Gazze içindeki paydaş kuruluşlar, Mısır ve Ürdün üzerinden kara yardımları ile AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda deniz yoluyla bölgeye insani yardım sevk edildi.

2025 yılı boyunca Gazze'de 4 milyon 487 bin 287 kişiye yardım ulaştırılırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye yapılan toplam yardım 9 milyon 154 bin 574 kişiye ulaştı. Yardımların toplam mali değeri 42 milyon 600 bin dolar olarak açıklandı.

Suriye, Sudan, Yemen ve Arakan'a insani destek

Özgürlüğüne kavuşan Suriye'de yürütülen çalışmalar kapsamında gıda, temizlik, nakdi yardım, kıyafet ve kırtasiye desteğiyle 1 milyon 163 bin 500 kişiye yardım ulaştırıldı.

Sudan, Yemen ve Arakan'da ise iç savaş ve doğal afetler nedeniyle zor durumda olan 88 bin 523 kişiye insani yardım sağlandı.

Afetlerde 469 kişilik ekip, 64 bin 500 afetzede

AFAD tarafından 8 ilde akredite edilen ve 8 ilde akreditasyon süreci devam eden toplam 16 ekipten oluşan 469 kişilik arama kurtarma personeli, 2025 yılında yangın ve deprem başta olmak üzere afetlere müdahale etti. Bu çalışmalar kapsamında 64 bin 500 afetzedeye destek sağlandı. Vakfın arama kurtarma envanterindeki araç ve lojistik ekipman sayısı 58'e çıkarıldı.

Su kuyularıyla 1,3 milyon kişi temiz suya kavuştu

"Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında 2025 yılında 195 su kuyusu açıldı ve 1 milyon 395 bin kişinin temiz suya erişimi sağlandı.

2015'ten bu yana 42 ülkede açılan 1.690 su kuyusu ve vakıf çeşmesi sayesinde bugün toplam 11 milyon 600 bin kişi temiz sudan faydalanıyor. 2025'te ayrıca su kuyularının yanına 10 mescit inşa edilerek ibadete açıldı.

Yetim, gençlik ve gönüllülük çalışmaları

"Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında 36 bin 688 öksüz ve yetime nakdi destek, eğitim ve barınma yardımı sağlandı.

TDV Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri çalışmalarıyla 230 bin gönüllü sahada aktif rol aldı; bu çalışmalarla 1 milyon 446 bin 32 ihtiyaç sahibine ulaşıldı.

Gençlik çalışmaları kapsamında ise 43 bin 780 gence eğitim ve sosyal faaliyet desteği verildi.

Eğitim, kitap ve Kur'an destekleri

2025'te:

281 kütüphaneye 70 bin 264 kitap,

95 bin 915 Kur'an-ı Kerim,

22 burs ve destek programı kapsamında 8 bin 39 öğrenciye,

Çeşitli eğitim faaliyetleriyle toplam 45 bin 192 öğrenciye destek sağlandı.

Bu çalışmalarla yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 345 bin kişiye ulaşıldı.

Zekat bağışları 2,15 milyar TL'yi aştı

"Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" kampanyası kapsamında 172 bin 256 bağışçıdan alınan 259 bin 273 bağışla, toplam 2 milyar 152 milyon 76 bin 150 TL tutarındaki zekat bağışı; eğitim, yetim yardımları, sağlık ve hayri hizmetlerde değerlendirildi.

2026 hedefi: 150'den fazla ülke, daha fazla gönüllü

TDV, 2026 yılında faaliyet gösterilen ülke sayısını 150'nin üzerine çıkarmayı, Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerine yönelik insani yardımları artırmayı ve gönüllü ağını genişletmeyi hedefliyor.

Ayrıca "İki İnsan Bir Hayat" sloganıyla, 18-35 yaş arası yetim ve ihtiyaç sahibi gençlere yönelik çeyiz ve evlilik destek projesi hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kalkınma projeleri kapsamında Yemen, Bangladeş, Nijerya ve Çad'da gelir getirici mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması; su kuyusu, çevre dostu vakıf çeşmeleri ve eğitim yatırımlarının artırılması hedefler arasında yer alıyor.

Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan da katıldı.



