'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Bakan Tunç açıkladı: Bürosunu kurmak isteyen avukatlara ek kredi!
Bakan Tunç açıkladı: Bürosunu kurmak isteyen avukatlara ek kredi!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Motorine zam gelecek
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek

Türkiye Diyanet Vakfı, 'İki insan bir hayat' projesiyle 8-35 yaş arası gençlere 500 bin TL hibe desteği sağlıyor. Başvurular 13-31 Mart'ta alınacak. Evlilik desteğinin ayrıntılarını Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan anlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 19:30, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 19:27
Yazdır
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek

Türkiye Diyanet Vakfı, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında "İki insan bir hayat" sloganıyla evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençlere 500 bin lira maddi destek sağlayacak. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, vakfın genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, projenin detaylarını paylaştı.

Başvurular 13 Mart'ta başlayacak ve 31 Mart'a kadar vakfın web sitesi üzerinden alınacak.

Mayıs ayında ise başvuranlar arasından kriterlere uyanlar seçilecek. Destek tamamen hibe olarak verilecek ve geri alınmayacak.

Başvuru Şartları

  • Aile gelirinin iki asgari ücreti geçmemesi gerekmektedir.
  • 18-35 yaş arası gençler başvuruda bulunabilir.
  • Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak şarttır.
  • Başvurular 13 Mart'ta başlayacak, 31 Mart'ta sona erecek.
  • Sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.

Proje Detayları

İzani Turan, projenin ayrıntılarını paylaşırken, 2026-2035 yılının Aile Yılı ilan edildiğini ve bu kapsamda böyle bir destek programı başlattıklarını belirtti. Turan, "500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetle vermiyoruz. Tamamen hibe ve yardım olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Zekeriya ELTİMUR.

TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber