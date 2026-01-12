TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
Motorine zam gelecek
Motorine zam gelecek
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti

2026 yılı itibarıyla yeniden yükselişe geçen altın ve gümüş fiyatlarında son hareketler oldukça dikkat çekti. Pazartesi günü itibariyle gram altın 6.386 TL seviyelerinin üzerine çıkarken, gram gümüşün fiyatı da 120 TL seviyelerini aştı. Ons altın 4.570 dolardan haftaya başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Fiyatlar tarihi rekora yaklaşırken, bundan sonra yükselişin devam edip etmeyeceği de merak ediliyor. Peki bu hafta için beklentiler neler?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 08:25, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 09:22
Yazdır

Geçtiğimiz yılın en iyi performans gösteren iki yatırım aracı altın ve gümüş yeni yılın ilk günlerinde de gösterdiği fiyat hareketiyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren gram altın fiyatı Pazartesi günü 6.386 TL seviyesine kadar yükselerek gözünü yeni rekora dikti.

YENİ YILDA %5 DEĞER KAZANDI

Altının gramı en son 29 Aralık'ta 6.279 TL ile tüm zamanların zirvesini test ettikten sonra sert düşüşe geçerek yılı 5.952 TL'den kapatmıştı. Son fiyatlama ile birlikte gram altın 2026'nın ilk haftalarında %5 değer kazandı.

ONS ALTIN KRİTİK SINIRI AŞTI

Yurt dışında ise altının onsu önemli bir çıkış göstererek Pazartesiye 4.572 dolardan başladı. Ons altın 12 Aralık tarihinde 4.549 dolar ile tarihi rekor kırmıştı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT HAREKET

Geçtiğimiz yıl altından daha fazla kazanç sağlayan gümüşün fiyatı yeni yılda da oldukça hareketli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta başında 100 TL civarında seyreden gram gümüşün fiyatı cuma günü 110 TL seviyelerinin üzerine çıktı. Pazartesi günü itibariyle 123 TL olan ram gümüşün fiyatı yatırımcısına kazandırdı. Ons gümüşün fiyatı da ilk kez 83 dolar seviyesini aştı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber