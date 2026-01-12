'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 425 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 425 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 17:04, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 17:05
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 425 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 291 bin lira, en yüksek 6 milyon 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 6 milyon 425 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 290 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 918 milyon 498 bin 905,35 lira, işlem miktarı ise 2 bin 341,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 919 milyon 650 bin 375,50 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.290.000,004.520,00
En Düşük6.291.000,004.460,00
En Yüksek6.480.000,004.655,00
Kapanış6.425.000,004.640,00
Ağırlıklı Ortalama6.420.439,544.574,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)14.918.498.905,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.341,24
Toplam İşlem Adedi89

