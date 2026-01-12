Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömen zanlı tutuklandı

Tokat'ta babasını baltayla öldürüp cesedini bir sitenin havuzuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Giriş : 12 Ocak 2026 16:11, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 16:13
Babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömen zanlı tutuklandı

Zanlı M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri alınarak adliyeye getirildi.

Gazetecilerin, adliyeye getirilişi sırasında "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Evet" yanıtını veren zanlı, "Pişman mısınız?" sorusunu da "Pişmanım" diye yanıtladı.

M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zihni C.'nin aracına "change" yöntemi uyguladıkları öne sürülen 5 kişi de adliyeye getirildi. Üçü savcılık sorgusunun ardından İ.T. ve İ.N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada yapılan otopside, maktul Zihni C.'nin yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

- Kızının başvurusunun ardından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu

Alınan bilgiye göre, Zihni C.'nin Almanya'da yaşayan kızı S.A, geçen Aralık ayında Türkiye'ye gelerek Yunanistan vatandaşı da olan babasından uzun süre haber alamadığını belirtip emniyete başvurdu. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Zihni C.'nin, araç kayıtlarından Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

Zihni C.'nin Türkiye'ye geldikten sonra Tokat'a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı birden fazla taşınmazın oğlu M.C.'ye verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni C. ile oğlu arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.C.'nin babasını baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

- Olay

Kentte lokanta işleten Zihni C.'den bir süredir haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zihni C.'nin oğlu M.C.'yi gözaltına almıştı.

M.C, emniyette, babasını başına baltayla vurarak öldürdüğünü, ardından Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzunun altına gömüp üzerine kireç döktüğünü itiraf etmişti. Polis ekipleri, 9 Ocak'ta M.C.'nin gösterdiği yerde Zihni C.'nin cesedini bulmuştu.

