Motorine zam gelecek
Motorinin litre fiyatına 1 lira civarında zam gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 09:42, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 09:43
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Motorine Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.
Peki, 12 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
- Motorin litre fiyatı: 53.68 TL
- LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
- Motorin litre fiyatı: 53.52 TL
- LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
- LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
- Motorin litre fiyatı: 55.05 TL
- LPG litre fiyatı: 29.09 TL