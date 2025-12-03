16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

ÖSYM, engelli adaylara yönelik uygulamaları genişletti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun sınavlara başvuru, uygulama ve yerleştirme süreçlerinin tamamında engelli adayların haklarını gözeten bir yaklaşım sürdürdüğünü belirtti. Ersoy, 2025 yılında 30 bini aşkın engelli adayın sınavlara katıldığını bildirerek, bu yıl yapılan yenilikle adayların rapor ve taleplerini başvuru merkezine gitmeden elektronik ortamda iletme imkanı kazandığını hatırlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 14:44, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 15:04
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara başvuru aşamasından sınavın uygulanmasına ve yerleştirme süreçlerine kadar tüm adımlarda engelli adayların haklarını gözeten bir yaklaşım sürdürdüklerini belirtti.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav süreçlerinde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla engelli adaylara yönelik uygulamalar geliştirilerek sürdürülüyor.

Sınav hizmetlerinde erişilebilirliği temel yaklaşım olarak gören ÖSYM, engelli bireylerin sınavlara adil bir ortamda katılması için çeşitli düzenlemeler gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Ersoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık vesilesi olduğunu vurguladı.

Engelli bireylere çalışma hayatında ve sosyal hayatta eşit imkanlar sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesinin önemine değinen Ersoy, adaylar arasında eşitliğin sağlanmasını, adil sınav uygulamalarının gerçekleştirilmesini ve engellerinden bağımsız olarak her adayın sahip olduğu bilgi ve becerilerin ölçülebilmesini önemli bir amaç kabul ettiklerini belirtti.

Adayların engel durumlarına göre nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve sınav sırasında bu desteğin hangi araçlarla sağlanacağını belirlediklerini aktaran Ersoy, engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara gerektiğinde bulundukları yerde hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Ersoy, "2025 yılında Başkanlığımız tarafından yapılan sınavlara 30 bin 581 engelli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan aday katıldı. Türkiye'nin her yerine, sınavların engelliler için belirlenen kurallara uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek için merkezden ÖSYM engelli temsilcileri gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Sınav süreçlerini iyileştirici çalışmalar yapılmaktadır"

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların engellerine özgü bilgilerin sınavlara başvuru aşamasında alınarak onlara engellerine uygun sınav ortamı sağlandığını bildirdi.

Bu yıl yapılan yenilikle sınavlara başvuran engelli adaylara, başvuru merkezlerine gitmeden ve ÖSYM'ye rapor veya belge göndermeden, raporlarını ve sınav uygulama taleplerini elektronik ortamda iletme imkanının tanındığını anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

"İletilen raporlar neticesinde 9 bin 767 aday tekli salonlarda sınavlara katıldı. 7 bin 785 okuyucu-işaretleyici, adayların ihtiyaçları doğrultusunda görev yaptı. Engelli adayların taleplerine göre farklı puntolarda basılmış soru kitapçığı, engeline uygun ek süre, elektronik sınav uygulamalarında görme engelli adaylara ekran koruyucu ve ekran büyüteci verilmektedir. Soru kitapçığı okuma, cevap kağıdı işaretleme, sınav salonu tercihi, sınav salonuna erişim, sınava getirilebilecek ilaç ve materyallerin belirlenmesi gibi kolaylıklar engelli adaylara sağlanmaktadır. Üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği içinde sınav süreçlerini iyileştirici çalışmalar yapılmaktadır."

- EKPSS 19 Nisan 2026'da düzenlenecek

Ersoy, engelli adayların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi amacıyla ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) yapıldığını hatırlattı.

EKPSS'de engelli adayların engel gruplarına göre algılama ve öğrenme yeteneklerine uygun testler uygulandığını belirten Ersoy, 2024-EKPSS'ye 104 bin 108 adayın katıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2024 ve 2025 yıllarında toplam 3 bin 803 aday bu sınavın sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi. Ayrıca 156 aday kurayla bu hakkı kazandı. 2026 yılında 19 Nisan tarihinde EKPSS düzenlenecek. ÖSYM olarak sınavlara başvuru aşamasından sınavın uygulanmasına ve yerleştirme süreçlerine kadar tüm adımlarda engelli adayların haklarını gözeten bir yaklaşım sürdürmekteyiz. Bu uygulamalar ülkemizde engelli bireylerin yükseköğretime ve kamu istihdamına erişiminde önemli bir rol oynamaktadır."

