KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.

BDDK verilerine göre 26 Aralık haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 8,3 milyar TL'den 6,96 milyar TL'ye gerilerken, haftalık bazda 1,34 milyar TL çıkış kaydedildi.

Söz konusu dönemde kur korumalı mevduat hesaplarından 1,34 milyar TL çıkış gerçekleşti.

Böylece KKM hesaplarındaki azalış eğilimi devam etmiş oldu.