Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
Marmara Bölgesi ve İstanbul için yarın fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Öte yandan AKOM'dan yapılan uyarıda İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 16:35, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 16:39
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, cumartesi gününün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.

Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

