Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak

Memur maaşının en önemli kısmını zam ve tazminatlar özellikle tazminatlar oluşturmaktadır. Söz konusu bu tazminatlar 2006/10344 sayılı zam ve tazminat kararıyla belirlenmiş olup, her yıl bu 2006 tarihli kararın uzatılması için Yeni Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmaktadır. Uzatım kararnamelerinde bazen yeni değişiklikler yapılırken bazen de yapılmaktadır.

31 Aralık 2025 tarihli 5. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Karara göre 2006/10344 sayılı zam ve tazminat kararnamesi hiçbir yeni değişiklik olmaksızın 2026 yılında da aynen uygulanacaktır.