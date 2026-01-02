THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi

Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan ve 200 bin TL üzerindeki tüm para transferlerinde "açıklama" zorunluluğu getiren düzenleme ertelendi. Reuters'a bilgi veren kaynaklar, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında hazırlanan tebliğ üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve uygulamanın yılbaşında devreye alınmadığını bildirdi.

Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan 200,000 TL üzerindeki tüm para transfer işlemlerinde açıklama zorunluluğu uygulaması, üzerinde bir süre daha çalışma yapılmak üzere ötelendi.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmediğini, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Tebliğ taslağında elektronik transfer işlemleri için 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemler için ise Nakit İşlem Beyan Formu öngörülüyordu.

Süreçte suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerin açıklama ile izlenebilirliğini artırmak amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

