Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan ve 200 bin TL üzerindeki tüm para transferlerinde "açıklama" zorunluluğu getiren düzenleme ertelendi. Reuters'a bilgi veren kaynaklar, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında hazırlanan tebliğ üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve uygulamanın yılbaşında devreye alınmadığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 21:15, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 21:20
Reuters'a bilgi veren kaynaklar, tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmediğini, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceğini söyledi.
Tebliğ taslağında elektronik transfer işlemleri için 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemler için ise Nakit İşlem Beyan Formu öngörülüyordu.
Süreçte suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerin açıklama ile izlenebilirliğini artırmak amaçlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.