Ana sayfaHaberler Ekonomi

2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller

2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli üst fiyat limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin TL oldu. Yeni düzenleme, engelli vatandaşların ÖTV istisnası kapsamında satın alabileceği otomobil sayısını artırırken Togg, Renault, Fiat, Hyundai ve Toyota'nın birçok modeli listeye girdi. İşte ÖTV muafiyetiyle alınabilecek otomobil modelleri...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 10:16, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 10:18
Yazdır
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller

2026 yılı itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımında geçerli üst fiyat limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin TL olarak belirlendi. Bu yeni düzenleme, engelli vatandaşların ÖTV istisnası kapsamında satın alabileceği otomobil sayısını artırdı. Togg, Renault, Fiat, Hyundai ve Toyota'nın birçok modeli artık bu kapsamda yer alıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar, ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Ayrıca, ÖTV istisnası kapsamında yapılan satışlarda yüzde 40 yerlilik oranı ve alınan araçların 10 yıl elde tutulması şartı aranıyor.

2026 Yılı ÖTV Muafiyeti Üst Limitleri ve Şartları

2025 yılında 2 milyon 290 bin TL olan ÖTV istisnası tutarı, 2026 yılı için 2 milyon 873 bin TL'ye yükseltildi. Bu artış, daha fazla modelin engelli vatandaşlar tarafından ÖTV muafiyetiyle alınabilmesini sağladı.

ÖTV Muafiyetiyle Alınabilecek Otomobil Modelleri

  • Fiat Egea
  • Togg T10F
  • Togg T10X
  • Renault Clio
  • Renault Duster
  • Renault Megane
  • Hyundai Bayon
  • Hyundai i10
  • Hyundai i20
  • Toyota Corolla
  • Toyota Corolla Hybrid
  • Toyota C-HR

ÖTV Muafiyetinden Yararlanma Koşulları

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için vatandaşların yüzde 90 ve üzerinde engel oranına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, alınan araçların en az 10 yıl boyunca elde tutulması ve araçların yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması şartı bulunmaktadır.


